Dos peloteros venezolanos engalanan el Equipo del Mes de mayo en la MLB

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La MLB dio a conocer durante este jueves a los 11 peloteros que conformaron el Equipo del Mes de mayo. Allí, la presencia latina se hizo notar con dos figuras venezolanas, quienes dieron lo mejor de sí a nivel individual para también colaborar con el colectivo.

El Arepa Power de mayo en la MLB

Los jugadores en cuestión fueron Luis Arráez y Keibert Ruiz. Justamente, ambos coincidieron en la enorme producción ofensiva que protagonizaron a lo largo del mes, al punto de ser claves tanto para Gigantes de San Francisco como para Nacionales de Washington, respectivamente.

En el caso de La Regadera, lideró a sus compañeros en los apartados de hits, anotadas y promedio, mientras que fue segundo en OPS, tercero en dobles y cuarto en impulsadas.

A su vez, el receptor carabobeño fue una de las tantas claves del excelente desempeño de su equipo a lo largo del mes, en el que dejaron récord positivo de 16-12. Vale mencionar que comandó los renglones de promedio y OPS, en tanto que terminó segundo en impulsadas.

Con Keibert Ruiz como receptor y Luis Arráez en la segunda base, el resto del Equipo del Mes de mayo en la MLB estuvo compuesto por Nick Kurtz (1B), CJ Abrams (SS), Junior Caminero (3B), JJ Bleday (OF), Cody Bellinger (OF), James Wood (OF), Kyle Schwarber (DH), Cristopher Sánchez (SP) y Cade Smith (RP).

Números de Luis Arráez en el mes de mayo

26 juegos

100 turnos al bate

34 hits

7 dobles

1 triple

2 jonrones

12 carreras impulsadas

18 carreras anotadas

1 base robada

8 bases por bolas

3 ponches

.340 AVG

.395 OBP

.490 SLG

.885 OPS

Números de Keiber Ruiz en el mes de mayo