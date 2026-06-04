Rumbo a las 500 impulsadas en la MLB: ¿Cuánto le falta a Ronald Acuña Jr. para la hazaña?

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Aunque Ronald Acuña Jr. no arrancó este mes como cerró el anterior, lo cierto del caso es que su producción ofensiva ha sido de las mejores de los Bravos de Atlanta en los últimos siete encuentros.

Las únicas excepciones a esa regla son, justamente, los compromisos del martes y este miércoles, ya que los brazos de los Azulejos de Toronto lo limitaron a solo un imparable en siete turnos.

Ahora bien, si contamos los cinco juegos previos a esos, Ronald Acuña Jr. ha sido esa versión demoledora que lo caracterizó en 2023 cuando se alzó con el premio MVP de la Liga Nacional. Y es que en los últimos cuatro compromisos de mayo fue capaz de remolcar hasta nueve carreras, sumando además un total de cinco cuadrangulares.

El resto de sus números en esos últimos siete juegos apuntan a un promedio de .304 producto de siete indiscutibles en 27 turnos, con seis anotadas y cinco bases robadas.

Con la mira sobre las 500 impulsadas

El camino de Ronald Acuña Jr. hacia las cifras redondas no puede estar mejor. De hecho, será cuestión de pocas jornadas para que alcance las 500 carreras impulsadas en la MLB, siempre y cuando mantenga ese alto nivel de producción.

Por ahora acumula un total de 480 y todo podría apuntar a que, a más tardar, en el mes de julio conquiste dicha hazaña. Recordemos que cerró mayo con 12 impulsadas, lo que da a entender que en junio debería sumar unas 10 más como mínimo.

Como dato extra, el de La Sabana también persigue los 200 jonrones, algo que le costará unos siete batazos más (tiene 193) para ingresar al club 200-200 de las Grandes Ligas.