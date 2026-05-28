MLB: Ronald Acuña Jr. le gana al Monstruo Verde y castiga a Boston con grand slam. ¿Cuántos tiene?

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Una "Bestia" ha despertado en Fenway Park. Luego de más de un mes sin conectar un cuadrangular, Ronald Acuña Jr. ha hecho una aparición estelar en el Fenway Park de Boston, al conectar nada más y nada menos que un soberbio grand slam, para dejar en jaque al conjunto patirrojo y llegar a tres vuelacercas en el año.

El batazo llegó en la parte alta de la sexta entrada. Luego del descontrol de Danny Coulombe, quien llenó las bases al permitir un hit y dos boletos, Boston decidió llamar a la lomita al derecho Greg Weissert, quien inició su actuación con otro boleto. Inmediatamente después, y con las bases llenas, llegó el show del "Abusador".

Ronald Acuña Jr. le gana al Monstruo Verde

En un turno realmente importante dentro del juego de pelota, y en cuenta de una bola sin strikes, Ronald Acuña Jr. no perdonó una sinker a 93 millas por hora del derecho Greg Weissert, lanzamiento que se quedó en todo el medio de la zona de poder del poderoso bateador venezolano.

El oriundo de La Sabana conectó con toda su fuerza este pitcheo y mandó la bola a viajar por todo el jardín izquierdo, con un batazo descomunal que superó al famoso Monstruo Verde sin ningún tipo de problema. La conexión tuvo una velocidad de salida de 107.9 millas por hora, y el cuadrangular fue de 417 pies.

Además, este es el cuarto grand slam que conecta de por vida Ronald Acuña Jr. en temporada regular, y el primero desde el 31 de agosto de 2023, cuando lo hizo ante los Dodgers de Los Ángeles.