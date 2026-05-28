MLB: ¿Paul Skenes logrará esta alta de ponches ante los Chicago Cubs?

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La jornada de este jueves 28 de mayo en las Grandes Ligas tendrá uno de sus focos principales sobre el montículo de los Piratas de Pittsburgh. El joven lanzador Paul Skenes volverá a enfrentar a los Chicago Cubs en un duelo que despierta expectativa entre aficionados, especialmente por la capacidad del derecho para dominar con ponches a esta organización desde su debut.

El derecho de 23 años continúa consolidándose como uno de los brazos más generacionales, poco antes visto. El actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional ha demostrado una combinación explosiva de velocidad, control y agresividad en la zona de strike, factores que lo han convertido en una auténtica pesadilla para los bateadores rivales.

Paul Skenes vs. Cubs

En siete salidas de por vida contra los Cubs, el abridor de Pittsburgh ha registrado cifras de ponches de 6, 5, 2, 6, 6, 11 y 7, respectivamente. Más allá de un único duelo discreto, el dominio del lanzador sobre la alineación de Chicago ha sido evidente, manteniendo una tendencia consistente por encima de los seis abanicados en la mayoría de esos encuentros.

Los números de la temporada 2026 también respaldan la expectativa. En 11 aperturas, Skenes acumula 65 ponches, distribuidos en actuaciones de 1, 5, 6, 6, 5, 7, 9, 7, 10, 7 y 2 chocolates. La regularidad con la que supera la barrera de los seis ponches lo posiciona nuevamente como uno de los lanzadores más confiables para este tipo de pronósticos.

Por si fuera poco, cuando Skenes logra establecer su recta de alta velocidad desde los primeros innings, suele imponer el ritmo del partido y provocar swings fallidos constantemente.

Finalmente, por ese motivo, todo apunta a que una línea superior a seis ponches luce como una opción bastante sólida para el esperado duelo de esta noche.