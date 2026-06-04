MLB: ¡Modo regadera! Luis Arráez acecha marca personal de imparables con San Francisco

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Luis Arráez continúa demostrando por qué es considerado uno de los mejores bateadores de contacto de las Grandes Ligas. El venezolano atraviesa un gran momento ofensivo y se encuentra persiguiendo su mejor racha de juegos consecutivos conectando al menos un hit en la temporada 2026.

En la jornada de este miércoles 3 de junio, el segundo base sonó un imparable en cuatro apariciones al plato entre mantenerse consolidado como uno de los bateadores con más hits en la vigente campaña de Las Mayores, contribuyendo a la causa de San Francisco Giants que derrotaron por la mínima (1x0) a Milwaukee Brewers, gracias a un cuadrangular solitario de Víctor Bericoto en la parte alta del quinto inning.

Su consistencia en el plato ha sido una de las principales razones por las que se mantiene entre los líderes de imparables en la Gran Carpa y como una pieza fundamental en la alineación de la franquicia de la Bahía. Con su indiscutible en la alta del octavo tramo, Arráez llegó a cuatro encuentros en fila en la que ha sonado de hits, quedando a un de emular su mejor marca en 2026.

Luis Arráez busca extender cadena de hits en MLB 2026

El de San Felipe acumula dos rachas de cinco juegos al hilo con sencillo en la actual temporada, logrando la primera del 21 al 25 de abril y la otra a principios de mayo (4 al 11), siendo sus mejores seguidillas con la organización californiana. En lo que va de zafra, "La Regadera" acumula promedio al bate de .322, 74 hits, 23 remolques, 30 anotadas, cuatro triples, dos jonrones, .364 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .794 en 59 partidos.

Fiel a su estilo, Arráez sigue acumulando hits con una frecuencia impresionante, respaldado por una extraordinaria capacidad para evitar los ponches y poner la pelota en juego. El tres veces campeón de bateo llegó al mes de junio entre los peloteros más productivos de la MLB en imparables, manteniendo el ritmo que lo ha convertido en una de las máquinas de bateo más confiables del béisbol moderno.