MLB: Shohei Ohtani con otra actuación legendaria

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Shohei Ohtani volvió a demostrar que está encaminándose a ser uno de los mejores de la historia de Grandes Ligas. El japonés tuvo una actuación legendaria con su pitcheo y su ofensiva. El pelotero de Dodgers de Los Ángeles hoy es uno de los favoritos para el Cy Young 2026.

Ohtani en la victoria 7-0 de Dodgers contra Diamondbacks de Arizona registró: 4 turnos, 1 anotada, 3 hits, 2 boletos, 1 ponche. Además, 6.0 entradas, 2 hits, 1 boleto y 6 ponches. Con esos números tuvo una de las actuaciones más brutales de su carrera en ambos roles del juego.

Gracias a su trabajo en la lomita, Shohei ahora registra 0.74 ERA, siendo la mejor de la MLB entre lanzadores con al menos 60.0 entradas lanzadas. Por otra parte, también logró el mejor OBP (.420) de Liga Nacional y el segundo mejor wRC+ (160) del viejo circuito de Las Mayores.

Shohei Ohtani también alcanzó una marca importante en su carrera

Shohei Ohtani es el único pelotero en la actualidad de Grandes Ligas que puede lanzar y batear con un nivel élite. En ese contexto, todos los números que alcance el pelotero japonés serán históricos, solo comparado con el gran Babe Ruth en una trayectoria única en su especie.

Ohtani es el único pelotero en la historia de la MLB en registrar 700+ carreras impulsadas y 700+ ponches. Un logro para el japonés que será difícil de superar para las próximas generaciones de la liga. El jugador de Dodgers de Los Ángeles es una leyenda viva de la liga.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

Shohei Ohtani pese a que está centrado en su rol de pitcheo, está desarrollando una gran temporada a nivel ofensivo. No tiene números de MVP como las últimas campañas que ha tenido, pero sí ha logrado mantenerse productivo para el objetivo de Dodgers de Los Ángeles.

Números de Ohtani en 2026:

- Pitcheo: 10 juegos, 10 aperturas, 6-2, 0.74 ERA, 61.0 entradas, 30 hits, 5 carreras limpias, 2 jonrones, 18 boletos, 67 ponches, 0.79 WHIP

- Ofensivo: 61 juegos, 219 turnos, 41 anotadas, 66 hits, 14 dobles, 2 triples, 10 jonrones, 33 impulsadas, 42 boletos, 60 ponches, 6 bases robadas, .301 PRO, .420 OBP, .521 SLG, .941 OPS