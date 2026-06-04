MLB: Así se jugará la jornada del miércoles 3 de junio

Suscríbete a nuestros canales

Para este jueves 4 de junio están pautados otros nueve compromisos en la MLB, los cuales prometen extender las emociones de una semana llena de mucha acción.

Vale destacar que para esta jornada solo hay pautados dos abridores latinos: el dominicano Brayan Bello (Medias Rojas de Boston) y el boricua Seth Lugo (Reales de Kansas City).

Por su parte, otros lanzadores que probablemente tendrán su cuota de protagonismo son Chris Sale (Bravos de Atlanta) y el zurdo de ascendencia cubana Carlos Rodón (Yankees de Nueva York).

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Jornada del 4 de junio en la MLB