MLB: Wilyer Abreu con este jonrón iguala a históricos de la LVBP

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Wilyer Abreu conectó la noche de este miércoles 3 de junio un jonrón de dos carreras al jardín derecho, ampliando la ventaja de los Medias Rojas a 3-0 en la tercera entrada contra los Orioles de Baltimore. Con el vuelacerca, el zulaino igualó a dos peloteros históricos de Leones del Carcas y Caribes de Anzoátegui.

Abreu con el cuadrangular llegó a siete en la temporada de las Grandes Ligas y se plantó en 46 jonrónes de por vida, mismos que César Tóvar (Leones). Asimismo, el jardinero de los Medias Rojas de Boston también empató a Alexis Amaristas (Caribes) con 169 impulsadas, ubicándose ambos en el puesto 95 de todos los tiempos entre los venezolanos.