Racha de leyenda: El zurdo de los Filis hace historia en las Grandes Ligas

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El abridor estrella de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, ha grabado su nombre con letras de oro en los libros de historia de las Grandes Ligas. El siniestro firmó una de las rachas de pitcheo más dominantes que se recuerden en la era moderna del béisbol.

Sánchez se convirtió en el quinto lanzador desde 1893 —año en que el montículo se trasladó a su distancia actual— en superar las 50 entradas consecutivas sin permitir anotaciones. El hito se consolidó tras colgar seis ceros iniciales este miércoles ante los Padres de San Diego.

El fin de la racha y un nuevo récord

El dominio del zurdo concluyó en la parte alta del séptimo episodio, cuando Jackson Merrill conectó un sencillo remolcador que empató el juego 1-1. Tras sacar dos outs en esa entrada, la marca oficial de Sánchez quedó fijada en 50 entradas y dos tercios en blanco.

Con este registro, el lanzador de 29 años impuso un nuevo récord histórico para serpentineros zurdos. Desde el primer inning del encuentro, superó la mítica marca del miembro del Salón de la Fama, Carl Hubbell, quien en 1933 hilvanó 45 entradas y un tercio invicto.

Entre los gigantes del montículo

La hazaña de Sánchez lo posiciona firmemente en el selecto grupo de las rachas de blanqueadas más largas de la historia. Contabilizando desde 1893, el lanzador de Filadelfia ahora comparte la cima con las leyendas más dominantes del juego.

Anatomía de un dominio absoluto

Esta impresionante seguidilla comenzó el pasado 30 de abril, durante el primer juego de una doble cartelera contra San Francisco. Aquel día, tras recibir dos anotaciones tempranas, Sánchez retiró los últimos dos outs del primer capítulo, encendiendo los motores de su histórica marca.

Durante las cinco aperturas completas que dieron forma a este logro, el zurdo demostró una resistencia formidable, lanzando al menos siete episodios en cada una de ellas. Incluso, logró trabajar hasta el octavo capítulo en dos ocasiones memorables.

Entre sus actuaciones más brillantes destaca una joya monticular el 16 de mayo frente a los Piratas de Pittsburgh, donde recetó 13 ponches en una blanqueada completa. En total, Sánchez acumuló 60 chocolates y apenas otorgó siete bases por bolas a lo largo de su racha inmaculada.

Una victoria con sabor a gloria

En el duelo del miércoles, el estelar zurdo fue relevado luego de realizar 84 lanzamientos en siete sólidas entradas de labor. Dejó el encuentro empatado a una carrera, pero el respaldo ofensivo de su equipo no tardó en llegar para premiar su gran esfuerzo.

Filadelfia reaccionó de inmediato anotando dos carreras en la baja del séptimo inning, asegurando un triunfo definitivo de 3-2 sobre San Diego. Gracias a este desenlace, Sánchez no solo se llevó el reconocimiento histórico, sino también una merecida victoria para su cuenta personal.