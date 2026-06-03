MLB: Cristopher Sánchez reta a San Diego con la misión de extender sus innings en blanco

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Para la jornada de este miércoles en la MLB volveremos a tener en acción a Cristopher Sánchez (6-2 | 1.47 EFE), que a estas alturas luce tan dominante que fácilmente pudiera ganar por unanimidad el premio Cy Young de la Liga Nacional. Pero para eso todavía queda mucho camino por recorrer.

Por lo pronto, el lanzador dominicano subirá al montículo con la intención de darle otra victoria a los Phillies de Filadelfia en su misión por mejorar el récord de 31-29. Su rival de turno en el Citizens Bank Park serán los Padres de San Diego.

Justamente, su última presentación (27 de mayo) fue ante ellos y volvió a ser toda una locura, ya que por quinta apertura seguida no permitió anotaciones. Allí, su línea de trabajo fue de de siete entradas completas en las que ponchó a nueve rivales para adjudicarse la victoria.

Cristopher busca seguir haciendo historia en la MLB

Cristopher Sánchez llega a este duelo con una increíble racha de 44.2 innings en blanco. De hecho, la última vez que le pisaron el plato fue el 30 de abril, durante un careo contra los Gigantes de San Francisco.

Vale resaltar que el dominicano se posiciona a día de hoy en el séptimo lugar entre los lanzadores con la mayor cantidad de entradas consecutivas sin permitir carreras en las Grandes Ligas. Incluso, podría dar un salto gigantesco al top-3 si preserva el cero tres innings más.