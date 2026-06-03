MLB: Mason Miller hace historia e iguala a Edwin Díaz en este registro

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Mason Miller sigue demostrando por qué es uno de los brazos más dominantes de las Grandes Ligas y un verdadero espectáculo para los fanáticos. El cerrador de los Padres de San Diego amplió su extraordinaria temporada 2026 al convertirse en el primer jugador en conquistar tres premios consecutivos al Relevo del Mes, una hazaña que no se veía desde que Edwin Díaz lo logró en la zafra 2022.

La consistencia del lanzador ha sido una de las claves del éxito de San Diego durante la campaña. Cada vez que el manager le entrega la pelota en las últimas entradas, Miller responde con la misma confianza y efectividad que lo han convertido en una pieza fundamental dentro del bullpen de su franquicia.

Mason Miller – MLB

El reconocimiento para el derecho de 27 años confirma el gran momento que atraviesa el relevista derecho. A lo largo de la temporada, Miller ha destacado por su capacidad para dominar a los bateadores rivales con una combinación explosiva de velocidad, control y sangre fría en situaciones de alta presión.

Más allá de los números, su impacto se refleja en la tranquilidad que transmite al equipo cuando los partidos llegan a sus momentos decisivos. Su presencia en la novena entrada se ha transformado en una garantía para una organización que tiene mucho por demostrar en 2026.

La comparación con Edwin Díaz no es menor. El estelar cerrador logró esta misma marca en 2022, y desde entonces ningún relevista había conseguido encadenar tres reconocimientos consecutivos. Ahora, Miller se une a una lista muy exclusiva y reafirma su candidatura como uno de los mejores cerradores del béisbol actual.

Finalmente, con la temporada todavía por varios meses por jugarse, Mason Miller no solo mantiene viva su impresionante racha, sino que también sigue escribiendo su propia historia. Si conserva este nivel de excelencia, su nombre podría quedar grabado entre las mejores actuaciones de un cerrador en los últimos años en el mejor béisbol del mundo.