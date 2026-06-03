MLB: Jackson Chourio va por una nueva e interesante marca personal

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Jackson Chourio sigue siendo un toletero sumamente productivo e importante para los Cerveceros de Milwaukee. Luego de recuperarse con éxito de una lesión en una de sus manos, sufrida durante el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, el zuliano ha regresado de manera bastante positiva a la acción en la Gran Carpa.

Se puede decir con total certeza que, desde su regreso el pasado 4 de mayo, "consistencia" es la palabra que mejor define al rendimiento del jardinero. De manera constante, el criollo ha sabido poner la bola en juego y acumular una excelente cantidad de inatrapables, que se ha traducido en una buena racha de los suyos desde que volvió a la acción.

De hecho, si revisamos los últimos juegos de Jackson Chourio, podremos notar que el venezolano vive una de las mejores rachas de su carrera en lo que a carreras impulsadas se refiere, y este miércoles 3 de junio podría sellar una nueva marca personal en este aspecto.

Jackson Chourio va por un récord personal

Este miércoles 3 de junio, Jackson Chourio y sus Cerveceros de Milwaukee se miden ante los Gigantes de San Francisco, en un duelo en donde el criollo podría lograr una marca personal. Y es que, en este momento, el zuliano tiene nada más y nada menos que cuatro juegos consecutivos con al menos una carrera impulsada, siendo esta su mejor racha histórica.

Si el jardinero de los Cerveceros logra otra impulsada este 3 de junio, tendrá una nueva marca personal de más juegos seguidos con remolcadas. En caso de fallar, quedará igualado con la marca de cuatro juegos que consiguió también entre el 9 y 13 de julio de 2025.