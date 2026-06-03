MLB: ¡Gran año! Brayan Rocchio alcanza tope personal en tiempo récord con Cleveland

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El venezolano Brayan Rocchio continúa consolidando su mejor temporada en las Grandes Ligas. Durante la victoria 9-4 de Cleveland Guardians sobre New York Yankees, el campocorto volvió a demostrar que es una amenaza constante cuando logra embasarse, al robar dos almohadillas y establecer un nuevo récord personal de bases robadas en una campaña.

Rocchio terminó la jornada de 2-1, recibió un pelotazo, anotó una carrera y remolcó otra mediante un elevado de sacrificio. Sin embargo, su mayor impacto llegó en las bases, donde alcanzó las 11 estafadas en la temporada.

Con esa cifra dejó atrás su anterior marca de 10 robos, conseguida durante 2024, cuando necesitó disputar 143 encuentros para lograrlo. Esta vez superó ese registro en apenas 69 juegos.

Brayan Rocchio logra de robos en la temporada 2026

El criollo inició su espectáculo en el séptimo inning luego de conectar un sencillo ante el relevista Tim Hill. Aprovechando su velocidad y agresividad, se robó consecutivamente la segunda y tercera base, igualando además su tope personal de dos bases robadas en un mismo compromiso, una hazaña que había conseguido por primera vez en abril de 2024 frente a Atlanta.

Además de su aporte en las bases, Rocchio mantiene una sólida producción ofensiva en la campaña. El caraqueño exhibe una línea ofensiva cercana a los .295 de promedio, con cuatro cuadrangulares, 28 carreras impulsadas y un OPS cercano a .800, números que reflejan el gran momento que atraviesa con Cleveland y que lo han convertido en una de las piezas más consistentes de la organización durante 2026.