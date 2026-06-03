MLB: Luisangel Acuña se inventó primera carrera de Medias Blancas

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Luisángel Acuña protagonizó una jornada inusual en las Grandes Ligas este martes. El pelotero venezolano de los Medias Blancas de Chicago no solo destacó por su producción ofensiva, sino por su capacidad para fabricar una carrera por cuenta propia, una jugada que se ha vuelto viral en las redes.

La acción ocurrió en la parte alta del tercer inning. Tras negociar una base por bolas que lo instaló en la primera almohadilla, el menor de los hermanos Acuña inició su exhibición de velocidad y astucia. Primero, estafó la segunda base sin mayores complicaciones. Acto seguido, aprovechó un descuido en la defensa contraria para conquistar la antesala.

Acuña voló por las bases

La jugada cumbre llegó en ese instante: un error del receptor rival le permitió a Acuña continuar su carrera hacia el plato. El venezolano no dudó, aceleró el paso y llegó a salvo al home, anotando una carrera sin que la pelota hubiera sido puesta en juego por ningún bateador tras su boleto.

Más allá de la anécdota, el desempeño global de Acuña en el compromiso fue sólido. El utility cerró la noche de 3-2, sumando un boleto negociado y un par de anotaciones. Este rendimiento marca su primer juego de múltiples imparables desde el pasado 17 de abril, siendo apenas la tercera ocasión en toda la temporada en la que logra conectar más de un hit en un mismo encuentro. Gracias a este esfuerzo, su promedio de bateo experimentó un ligero ascenso, situándose ahora en .179.