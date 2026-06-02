MLB: Aaron Judge enciende las alarmas en los Yankees de Nueva York

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Los Yankees de Nueva York recibieron una noticia este martes 2 de junio que genera preocupación dentro de la organización y entre sus aficionados, y no es para menos. Aaron Judge, el capitán de la organización y una de las figuras más importantes de las Grandes Ligas, ha estado lidiando con molestias en el hombro durante los últimos días.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Bryan Hoch, las pruebas de imagen realizadas al jardinero revelaron la presencia de un hematoma óseo. Aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre el tiempo estimado de recuperación, no será parte del lineup titular para el primer juego de la serie ante los Guardianes de Cleveland.

Aaron Judge - MLB

La principal preocupación para los Yankees radica en la importancia que tiene Judge dentro del roster activo. Más allá de sus estadísticas ofensivas, el “Juez” representa una pieza fundamental tanto en el clubhouse como en el terreno de juego.

Este tipo de molestias puede variar considerablemente en gravedad dependiendo de la zona afectada y del nivel de dolor que experimente el pelotero. En muchos casos, los jugadores pueden continuar compitiendo bajo supervisión médica, mientras que en otros escenarios se recomienda descanso para favorecer una recuperación completa.

Finalmente, mientras se esperan nuevos reportes oficiales, los Yankees de Nueva York prefieren mantener la cautela respecto al estado de su estrella y darle un merecido descanso. Por ahora, la atención está puesta en la evolución de Aaron Judge.