Robert Suárez y Raisel Iglesias conforman el candado más seguro de la MLB en 2026

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Se cumplió otra jornada positiva para los Bravos de Atlanta, que para la noche de este martes derrotaron con un ajustado marcador de 4 a 3 a los Azulejos de Toronto. Y es que como era de esperarse, la dupla Robert Suárez y Raisel Iglesias fue clave para celebrar la victoria 41 de la temporada.

Con el resultado definido, pero con la visita amenazando con la carrera del empate en segunda, el manager Walt Weiss no dudó en llamar al lanzador venezolano en el séptimo con dos outs. Allí cerró la entrada con un ponche a George Springer con un cambio.

En el octavo, si bien toleró un sencillo de Nathan Luke, un rodado para doble matanza apagó cualquier intento de amenaza de Toronto. Acto seguido, Daulton Varsho se ponchó sin tirarle luego de que Sandy León revirtiera la decisión del umpire con un reto ABS.

Ya en el noveno inning, el apagafuegos cubano vivió momentos de tensión al permitir par de indiscutibles. Sin embargo, forzó a Andrés Giménez y a Jesús Sánchez a batear elevados de out para adjudicarse su salvamento número 11 de la campaña.

Números que dan tranquilidad en Atlanta

En lo que respecta exclusivamente a la Liga Nacional, los nombres de Robert Suárez y Raisel Iglesias resaltan en el top-5 de los relevistas con mejor efectividad y que, además, acumulan al menos unas 18 entradas de labor.

Asimismo, otro detalle no menor de la estupenda labor que protagonizan ambos lanzadores es que entre los dos cuentan con 15 juegos salvados en 16 oportunidades.

Números de Robert Suárez en la temporada 2026 de la MLB

26 juegos

4 victorias

9 holds

4 salvados

26.2 innings

2 carreras permitidas

5 bases por bolas

24 ponches

0.68 EFE

0.83 WHIP

Números de Raisel Iglesias en la temporada 2026 de la MLB