Gleyber Torres regresa a lo grande: Así fue su jonrón para igualar a una figura de los Leones

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Apenas unas cuantas horas después de que los Tigres de Detroit dieran la noticia de que Gleyber Torres regresaba a las Grandes Ligas, este demostró que se encuentra físicamente al 100% con un demencial cuadrangular. ¿Su víctima? Los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field.

En la misma primera entrada, el grandeliga venezolano no le tembló el pulso para desaparecerle la bola al abridor Steven Matz, quien pecó al lanzarle un sinker adentro. La conexión, que aterrizó por todo el jardín central, tuvo una distancia de 433 pies y una velocidad de salida de 106.3 mph.

De esta manera, Gleyber Torres regresó con mucho poder en su swing al sumar su tercer jonrón de la presente temporada. Además, ya cuenta con 12 carreras impulsadas y 19 anotadas luego de 33 presentaciones con los bengalíes.

Recordemos que una lesión en el oblicuo izquierdo lo relegó a la lista de lesionados de 10 días desde el 6 de mayo. De hecho, vale mencionar que no veía acción en las Grandes Ligas desde hace exactamente un mes, cuando enfrentó a los Rangers de Texas el 2 de mayo.

Gleyber iguala a una leyenda de Leones del Caracas

Si nos fijamos en las estadísticas de por vida, Gleyber Torres alcanzó los 157 vuelacercas en la MLB. Dicha cifra le permitió igualar la misma línea de Alex González, que luego de 16 temporadas en el Big Show se ubicó en el puesto 21 entre peloteros venezolanos con más batazos de este estilo.