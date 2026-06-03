Tarik Skubal y su fórmula para evitar salir de Detroit: volver a ganar

Tarik Skubal, el estelar lanzador zurdo de los Tigres de Detroit, tiene muy clara la fórmula para disipar la ola de especulaciones sobre su posible salida del equipo: la victoria. En medio de un turbulento inicio de temporada para la franquicia, el dos veces ganador del premio Cy Young alzó la voz para cambiar el enfoque de su equipo y restar importancia al ruido externo.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Evan Petzold del Detroit Free Press, Skubal se mostró pragmático ante los crecientes reportes que lo sitúan en la rampa de salida antes de la fecha límite de cambios del próximo 3 de agosto. Para el as de la rotación, los rumores son simplemente un síntoma de los malos resultados colectivos.

"Con todo este asunto de los traspasos, lo que tenemos que hacer es empezar a ganar partidos", sentenció el lanzador con firmeza. "El año pasado no se habló ni una palabra sobre mi posible traspaso. Ganar calma toda esa polémica, y eso es exactamente lo que este equipo necesita en este momento".

Una confianza forjada en la adversidad

Las palabras del jugador de 29 años resuenan en un vestidor que atraviesa su momento más crítico. Los Tigres llegaron al martes ostentando el peor récord de todas las Grandes Ligas, hundidos por un desastroso balance de 6-22 durante el mes de mayo. Esta debacle coincidió directamente con la inactividad de Skubal, quien se encuentra en proceso de rehabilitación tras someterse a una innovadora cirugía con nanoagujas para extraer fragmentos óseos sueltos de su codo.

A pesar de que el panorama luce desolador y su regreso al montículo se proyecta apenas para mediados de junio, el zurdo se mantiene estoico y confía plenamente en la capacidad de respuesta de sus compañeros para darle la vuelta a la temporada antes de que sea demasiado tarde.

"Ya nos han dado por vencidos antes", recordó Skubal, haciendo alusión a la resiliencia que mostró Detroit para clasificar a los playoffs en 2024. "Con razón nos dieron por vencidos en el pasado, y con razón nos siguen dando por vencidos ahora. Es una situación límite. Veremos quiénes somos realmente y cómo luchamos. Ya he visto a este equipo levantarse antes, y eso me da muchísima confianza en este grupo".

El reloj avanza: entre el mercado y la agencia libre

El apremio de Skubal por revertir la situación no solo responde al orgullo deportivo, sino a una coyuntura contractual ineludible que mantiene en vilo a todo el mundo del béisbol. El estelar serpentinero se convertirá en agente libre al finalizar la presente campaña, lo que lo convierte en la pieza más codiciada del mercado actual.

Si Detroit no logra enderezar el rumbo en las próximas semanas, la gerencia podría verse obligada a canjearlo para no perderlo a cambio de nada a fin de año. Todo esto ocurre mientras el mundo del béisbol anticipa que Skubal está a las puertas de firmar el contrato más lucrativo jamás otorgado a un lanzador en la historia de las Grandes Ligas. Sin embargo, mientras vistan el uniforme de los Tigres, su única prioridad sigue siendo ganar.