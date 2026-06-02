Los números detrás de la paliza: Milwaukee impone sus mejores marcas de la temporada

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La ofensiva de los Cerveceros de Milwaukee desató una tormenta perfecta el lunes por la noche al aplastar a los Gigantes de San Francisco. Más allá del abultado resultado, el encuentro quedó marcado en los libros de historia del equipo al establecer múltiples récords y mejores marcas en lo que va de la temporada.

Récords de temporada sin volar la cerca

El ataque de los Cerveceros fue tan implacable como inusual. El equipo estableció sus marcas más altas de la presente campaña con 16 carreras anotadas y 18 imparables, logrando la hazaña con una peculiaridad: no conectaron un solo cuadrangular. En lugar de buscar los vuelos lejanos, la ofensiva apostó por la paciencia y el contacto, igualando también su récord de la temporada al negociar 11 bases por bolas.

Aunque San Francisco tomó una ventaja inicial de 2-0 gracias a un jonrón de dos carreras de Matt Chapman (su primero desde el 31 de marzo), la respuesta de Milwaukee fue devastadora. Los Cerveceros sentenciaron el juego en la segunda entrada con un rally de siete anotaciones, donde seis bateadores consecutivos lograron embasarse.

Sal Frelick y Luis Rengifo iniciaron la remontada con batazos remolcadores, seguidos por un toque sorpresa de David Hamilton. Tras una base por bolas intencional a Christian Yelich, el jardinero venezolano Jackson Chourio impulsó dos más con un doblete, dejando la escena lista para que el inspirado Brice Turang coronara el ataque con un triple de dos carreras contra la pared del jardín central.

Datos destacados y amuleto en la tribuna

La exhibición ofensiva repartió dividendos para todo el lineup de Milwaukee. Christian Yelich y David Hamilton lucieron encendidos al batear de 5-3 con tres carreras anotadas cada uno; Luis Rengifo también cruzó el plato en tres ocasiones, mientras que el venezolano Chourio cerró la noche con tres carreras impulsadas.

La gran historia de la noche la protagonizó el infielder Brice Turang, quien llegó al plato arrastrando una dolorosa racha negativa de 21 turnos consecutivos sin conseguir imparable. Turang no solo rompió el maleficio, sino que firmó una jornada perfecta al irse de 2-2 con un doble, un triple y dos bases por bolas, embasándose en cada una de sus apariciones.

Como dato curioso, el explosivo rally de siete carreras ocurrió justo frente a un espectador muy especial en la primera fila, junto al dugout de los locales: una botarga gigante de Pablo Sánchez, el icónico personaje del videojuego Backyard Baseball. La presencia del "amuleto" coincide con una promoción del equipo, que regalará figuras 'bobblehead' del personaje este miércoles.

Con este resultado, los Cerveceros de Milwaukee extienden su gran momento al ganar seis de sus últimos de siete compromisos, mientras que los Gigantes de San Francisco se hunden en la tendencia opuesta, sumando seis derrotas en sus últimos siete juegos. La victoria desde el montículo se la acreditó el relevista Chad Patrick (3-2) con una entrada perfecta en relevo de Shane Drohan.