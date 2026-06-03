MiLB: Francisco Álvarez responde con el madero en su primer juego de rehabilitación

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La jornada de este martes en Ligas Menores fue testigo del gran regreso de Francisco Álvarez, quien alineó como receptor y tercer bate de Syracuse Mets en su duelo contra Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Yankees de Nueva York) en Triple-A.

Recordemos que el venezolano solo necesitó unas pocas semanas de reposo luego de una cirugía para reparar un desgarro en el menisco de la rodilla derecha, la cual se realizó el 14 de mayo.

Álvarez ya responde con su ofensiva

Para esta cita, el oriundo de Guatire bateó de 3-2 con par de dobles y una carrera impulsada. Esta llegó a la altura del tercer episodio, luego de conectar una sólida línea por el jardín derecho para remolcar a Matt Rudick desde la inicial y así igualar la pizarra. Vale mencionar que su primer tubey lo conectó en la primera entrada.

Por su parte, hay que resaltar que Francisco Álvarez también hizo gala de su magnífica defensa. Y es que en dos ocasiones ganó retos ABS para certificar ponches, mientras que capturó a un corredor en intento de robo. Al final salió reemplazado a la altura del séptimo capítulo.

El plan que tienen los Mets de Nueva York con el venezolano es observarlo durante esta semana en sus juegos de rehabilitación. Si todo se desarrolla de muy buena manera y no sufre alguna recaída, todo apuntaría a que podría regresar a la MLB en algún punto de la segunda semana de junio.