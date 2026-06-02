MLB: Estos son los ganadores fijos para esta jornada del 2 de junio

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa ofreciendo encuentros de alto nivel y la jornada del 2 de junio presenta varios compromisos que llaman la atención de aficionados en una nueva semana que promete espectáculos de primer nivel.

Entre los compromisos programados para este martes destacan varios favoritos que llegan con argumentos sólidos para imponerse a sus rivales. Ya sea por el momento que atraviesan, la calidad de sus rotaciones o la fortaleza de sus ofensivas, respectivamente.

Ganadores - MLB

Uno de los equipos que genera mayor confianza para esta jornada son los Phillies de Philadelphia en su enfrentamiento contra los Padres de San Diego. Philadelphia ha mostrado consistencia tanto en el pitcheo como en la producción ofensiva. Además, tendrán en la lomita a Aaron Nola.

Por otro lado, los Yankees de Nueva York aparecen como favoritos frente a los Guardianes de Cleveland. El conjunto neoyorquino se mantiene como uno de los rosters más explosivos a nivel ofensivo en la Liga Americana y jugar en casa suele representar una ventaja importante cuando se trata de encuentros de alta demanda.

Los Bravos de Atlanta también destacan entre las selecciones más fuertes del día. Su enfrentamiento contra los Toronto Blue Jays luce favorable gracias a una alineación que ha respondido en momentos clave y a una estructura de juego que los ha mantenido competitivos en la División Este de la Liga Nacional.

En otro de los compromisos más atractivos de la jornada, los Marineros de Seattle parten con ventaja frente a los Mets de Nueva York. Seattle ha mostrado equilibrio en varias facetas del juego y ha ganado ocho de sus últimos 10 cotejos.

Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles completan la lista de favoritos al enfrentar a los Arizona Diamondbacks. Su profundidad ofensiva les ha permitido mejorar en los últimos días y mantenerse en la cima de la División Oeste del viejo circuito.