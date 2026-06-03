Lanzador de Leones del Caracas regresa a la MLB con intenciones de afianzarse en Texas

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Una ola de lesiones golpeó fuertemente al bullpen de los Rangers de Texas desde el inicio de la temporada 2026, y entre esos afectados se encontró un lanzador que pertenece a los Leones del Caracas en la LVBP. Se trata de Luis Curvelo.

Curvelo ante otra gran oportunidad con Texas

El lanzador venezolano estaba destinado a cumplir un rol importante dentro del equipo, sobre todo para relevar en esas situaciones de apremio que suelen darse antes del octavo episodio. Sin embargo, una lesión en su bíceps derecho lo obligó a aterrizar en la lista de lesionados el 15 de abril.

Y es que no fue sino hasta el 20 de mayo cuando la organización lo activó, solo que desde entonces le tocó retomar su nivel con Round Rock Express en Triple-A. Afortunadamente para él, las cosas le salieron tan bien que el manager Skip Schumaker debió llamarlo al primer equipo para fortalecer el bullpen.

Ahora, Luis Curvelo tiene ante sí una oportunidad de oro para afianzarse con los Rangers de Texas, esto si tomamos en cuenta que hasta cinco relevistas del equipo no están disponibles por distintos inconvenientes físicos.

Recordemos que esta apenas es su segunda temporada en la MLB. Su misión pasa por retomar la confianza del staff técnico y así acumular más innings que le permitan mejorar sus estadísticas. Si bien ya está disponible desde el 1 de junio, su última actuación en el Big Show se remonta al pasado 14 de abril.

Números de Luis Curvelo en la temporada 2026 de la MLB