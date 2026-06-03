LVBP: ¿Leandro Cedeño y su firma en Japón complica su participación con Leones?

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Leandro Cedeño busca revancha en la tierra del sol naciente. Las Golondrinas de Yakult, una de las organizaciones más tradicionales de la Liga Central de Japón, concretaron la firma del inicialista y jardinero venezolano para potenciar su ofensiva en el tramo decisivo de la temporada. Con 27 años de edad y una trayectoria que incluye pasos por la estructura de los Padres de San Diego y una trayectoria consolidada en la NPB, Cedeño aterriza en Tokio con la misión de ser el eje productor que el equipo requiere para destronar a los Tigres de Hanshin en la tabla de posiciones.

La gerencia de Yakult no ha apostado a la improvisación. La trayectoria de Cedeño en suelo japonés es el aval principal de su contratación. Desde su estreno en 2023 con los Búfalos de Orix, el oriundo de Venezuela demostró una adaptación rápida al exigente pitcheo nipón. Sus números hablan por sí solos: tras 229 encuentros en el circuito profesional japonés, mantiene un promedio vitalicio de .290, respaldado por un poder ocasional que se traduce en 31 cuadrangulares, 22 dobles y 97 carreras impulsadas.

La interrogante del invierno en Venezuela

La firma de Cedeño con las Golondrinas de Yakult ha generado una preocupación inmediata entre los seguidores del béisbol invernal en su país natal. ¿Afecta este contrato su disponibilidad para los Leones del Caracas en la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)?

Históricamente, los equipos de la NPB son sumamente cautelosos con sus importados. La intensidad de la temporada japonesa, que suele extenderse hasta finales de octubre o incluso noviembre si el equipo clasifica a la Serie de Japón, reduce drásticamente las ventanas de descanso para los peloteros. Además, el riesgo de lesiones es una variable que los equipos japoneses vigilan bajo lupa.

Aunque Cedeño ha vestido las camisetas de Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y actualmente es firma de los Leones del Caracas, su presencia en el Estadio Monumental Simón Bolívar luce, por ahora, en duda.

Si Yakult logra mantener su ritmo ganador y se posiciona para disputar la postemporada, es poco probable que la organización permita que el inicialista arriesgue su integridad física en el invierno caribeño. La prioridad del jugador será cumplir con las expectativas del uniforme número 98 y asegurar una extensión de contrato en Japón, lo cual suele implicar un periodo de descanso absoluto al finalizar el calendario asiático.