LVBP: Robinson Chirinos ya apunta alto con Leones: "Mi visión es una visión ganadora"

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Desde que los Leones del Caracas anunciaron a su nuevo gerente deportivo y a su manager, el movimiento en las oficinas no ha parado en lo absoluto. De hecho, Robinson Chirinos se ha dedicado de lleno en poner en marcha su planificación de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP apenas asumió su rol.

Leones moverá el mercado en los próximos meses

Las expectativas son altísimas y no es para menos, ya que dentro del conjunto melenudo se respiran aires de cambios, siempre con la mentalidad de retomar la senda del éxito que se perdió desde hace un par de campañas.

Justamente, Chirinos ya dio esos importantes pasos para que la organización sufra esa reestructuración que necesita en cuanto al roster, priorizando obviamente aquellos puntos que necesitan ser reforzados.

"No es fácil hacer cambios en la liga venezolana, porque hay piezas que queremos mantener. Estamos activos explorando varias opciones", comentó durante el programa radial Beisbol Center en Hot Sports.

Parte de su estrategia es acercarse a las organizaciones de MLB para buscar esos talentos emergentes en Ligas Menores, algo que sin duda será clave para los Leones del Caracas en caso de que logre concretar varios acuerdos.

Asimismo, Robinson Chirinos confesó que es un trabajador apasionado y que su visión pasa por llevar al elenco capitalino de regreso a la cima del éxito de la LVBP.

"Mi visión es una visión ganadora. Nunca como jugador o en la oficina soy persona a medias. Me entrego al mil por ciento con pasión y corazón en lo que hago", concluyó el gerente de los melenudos.