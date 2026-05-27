LVBP: ¿Cómo les fue a los últimos mánagers de las Águilas del Zulia?

Suscríbete a nuestros canales

La inestabilidad en el banco de las Águilas del Zulia ha sido una constante en las últimas temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El nido rapaz ha visto pasar a múltiples estrategas con perfiles y resultados muy diversos, en un intento continuo por recuperar los años de gloria. El reciente anuncio de Guillermo Quiroz como mandamás para la zafra 2026-2027 abre un nuevo capítulo, pero obliga a revisar el historial inmediato de quienes asumieron la responsabilidad de dirigir en Maracaibo.

Néstor Corredor y el peso de la transición

Tras un periodo turbulento marcado por la importación fallida de Pat Listach, quien no llegó a asumir el cargo, la gerencia confió el equipo a Néstor Corredor para la temporada 2023-2024. Corredor asumió las riendas con la misión de estabilizar un clubhouse joven y con talento de Grandes Ligas, pero las exigencias del exigente público zuliano y los resultados ajustados aceleraron los cambios estructurales dentro de la organización. Su pasantía dejó en evidencia la urgencia de resultados inmediatos que demanda la plaza marabina.

Corredor logró la clasificación a la postemporada para disputar la Serie de Comodín ante los Tigres de Aragua con marca de 25-32, serie que terminaron cayendo luego de vencer en el primer compromiso.

El retorno nostálgico de Lipso Nava

Para la campaña 2024-2025, la directiva apeló a la fórmula ganadora del pasado al traer de vuelta a Lipso Nava, el último mánager campeón con la franquicia en la zafra 2016-2017. Nava cumplió con el objetivo primordial de devolver al equipo a la postemporada tras cuatro años de ausencias consecutivas, brindando una estructura competitiva respaldada por figuras de la casa. Sin embargo, pese a la estabilidad mostrada en la ronda regular y a los planes iniciales de continuidad, las negociaciones para renovar su contrato de cara al futuro inmediato se rompieron, cerrando de forma abrupta su segundo ciclo al frente del equipo.

Del interinato de Orlando Muñoz al proceso de Marco Davalillo

Antes de este ciclo reciente, el banco rapaz vivió momentos de alta tensión. Marco Davalillo tuvo una etapa de altibajos que concluyó con su despido en diciembre de 2022, tras dejar una marca negativa de 18 victorias y 26 derrotas que comprometió la clasificación. En su lugar, Orlando Muñoz asumió un interinato complicado. Muñoz, un hombre de la organización que ha alternado funciones como técnico de tercera base y estratega de emergencia, intentó enderezar el rumbo de un equipo que adolecía de consistencia en el pitcheo y en la ejecución de las jugadas pequeñas.

El nuevo reto de Guillermo Quiroz

Con este panorama de constantes cambios, la gerencia zuliana oficializó a Guillermo Quiroz para el torneo 2026-2027. Quiroz, exreceptor con amplia trayectoria en el equipo y actual estratega en las filiales de los Medias Blancas de Chicago, llega con la tarea de capitalizar la base dejada por el cuerpo técnico anterior y plasmar su experiencia del beisbol organizado de los Estados Unidos.