LVBP: Águilas del Zulia toma decisiones importantes de cara a la próxima temporada

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Las Águilas del Zulia comenzaron oficialmente la construcción de su proyecto para la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Luego de semanas de rumores y especulaciones sobre el futuro del equipo, la organización confirmó movimientos importantes dentro de su cuerpo técnico con la intención de fortalecer la identidad de la franquicia y regresar al protagonismo en la LVBP.

En una entrevista exclusiva ofrecida a Meridiano, Augusto Cárdenas, asistente a la gerencia deportiva del conjunto rapaz, confirmó que Guillermo Quiroz será el nuevo mánager del equipo y Carlos Maldonado ocupará el cargo de coach de banca, respectivamente.

La directiva tomó la decisión apostando por figuras identificadas con la región y con experiencia dentro de la MLB. Quiroz venía siendo seguido por la organización desde hace varios años gracias a su crecimiento como técnico en ligas menores, cualidades que encajan a la perfección con sus objetivos.

Águilas del Zulia - LVBP

La gerencia considera que tanto Quiroz como Maldonado representan el perfil ideal para liderar una nueva etapa dentro de la franquicia. Ambos conocen la cultura del equipo, la presión de jugar en Maracaibo y la exigencia de una afición acostumbrada a competir y que desea volver a la gloria.

Además, el recorrido reciente de Quiroz en el sistema de Ligas Menores de los Medias Blancas de Chicago terminó siendo determinante para recibir la oportunidad de dirigir en la LVBP.

Otro de los nombres evaluados por la organización fue Oswaldo Guillén. Según explicó Cárdenas, el histórico estratega venezolano sí estuvo en conversaciones con el club luego de conocerse que no regresaría a su anterior equipo. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron debido a las dudas de “Ozzie” sobre volver a dirigir en Venezuela durante esta etapa de su carrera.

Alex Delgado también fue considerado para asumir el mando del equipo. La gerencia destacó su preparación y el amplio conocimiento que posee sobre la liga y la organización, aunque finalmente el club priorizó a un dirigente activo en Estados Unidos. Aun así, Delgado formará parte del entorno cercano del nuevo cuerpo técnico.

Finalmente, en cuanto al mercado de cambios, Águilas del Zulia dejó claro que buscará mejorar su pitcheo y fortalecer zonas específicas del roster, aunque descartó totalmente escuchar ofertas por Silvino Bracho; con el pasar de los meses, todo puede pasar de cara a lo que sea la conformación del mejor roster posible para la temporada 2026/2027.