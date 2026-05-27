LVBP: Águilas del Zulia habrían abrían definido parte su cuerpo técnico para la próxima temporada

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El exreceptor de las Grandes Ligas, Guillermo Quiroz, está a un paso de convertirse en el nuevo mánager de las Águilas del Zulia. Diversas fuentes vinculadas a la gerencia aseguran que las negociaciones para la próxima campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) están prácticamente cerradas.

La noticia comenzó a circular a través de la plataforma especializada Diamante 23 y ha tomado gran fuerza en las últimas horas. Estos reportes confirman que el exjugador asumirá las riendas de la novena zuliana, marcando así su esperado regreso a la pelota invernal en un rol directivo.

Maldonado será la mano derecha

Además de la inminente llegada de Quiroz como estratega principal, la directiva rapaz ya tiene definido a quien será su principal apoyo. Carlos Maldonado, otro experimentado exreceptor venezolano, fue designado para ocupar el estratégico cargo de coach de banca.

Esta incorporación al cuerpo técnico confirma la información que había sido adelantada previamente por el portal Movimiento Aguilucho. La dupla de exgrandeligas promete aportar un profundo conocimiento del juego y un excelente manejo del pitcheo.

Estructura lista para la nueva temporada

Con estas contrataciones de peso, las Águilas del Zulia ya tienen armada gran parte de la estructura de su cuerpo técnico. La gerencia ha trabajado con rapidez para establecer una base sólida mucho antes del inicio de los entrenamientos oficiales.

El equipo marabino busca consolidar un proyecto altamente competitivo y lleno de experiencia de cara a la temporada 2026-2027. La afición espera que este nuevo liderazgo técnico sea la clave para regresar a la senda del triunfo en la LVBP.

El perfil de Guillermo Quiroz

Quiroz no es un extraño para la afición venezolana ni para el béisbol organizado. Con una trayectoria de diez temporadas en la MLB vistiendo uniformes como los de Toronto, Seattle y San Francisco, el zuliano ha acumulado una valiosa experiencia tras el plato que ahora busca volcar en la estrategia desde el dugout.

En los últimos años, Quiroz se ha fogueado en el sistema de granjas de los Chicago White Sox, donde ha desempeñado roles de mánager y técnico en las ligas menores, lo que le otorga el perfil de "hombre de béisbol" moderno que las gerencias de la LVBP buscan actualmente.