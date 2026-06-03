MLB: Así se jugará la jornada del miércoles 3 de junio

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Para este miércoles 3 de junio están pautados otros 15 juegos en la MLB, los cuales prometen extender las emociones de una semana llena de mucha acción.

Vale destacar que para esta jornada solo hay pautados tres abridores latinos: Cristopher Sánchez (Phillies de Filadelfia), Freddy Peralta (Mets de Nueva York) y Walbert Ureña (Angelinos de Los Ángeles).

Por su parte, otros lanzadores que probablemente tendrán su cuota de protagonismo son Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh) y Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles).

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Jornada del 3 de junio en la MLB