MLB: Así se jugará la jornada del miércoles 3 de junio

Para este miércoles 3 de junio están pautados otros 15 juegos en la MLB, los cuales prometen extender las emociones de una semana llena de mucha acción.
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Vale destacar que para esta jornada solo hay pautados tres abridores latinos: Cristopher Sánchez (Phillies de Filadelfia), Freddy Peralta (Mets de Nueva York) y Walbert Ureña (Angelinos de Los Ángeles).
Por su parte, otros lanzadores que probablemente tendrán su cuota de protagonismo son Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh) y Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles).
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Jornada del 3 de junio en la MLB
- Marlins de Miami vs Nacionales de Washington | 1:05 pm
- Tigres de Detroit vs Rays de Tampa Bay | 1:10 pm
- Medias Blancas de Chicago vs Mellizos de Minnesota | 1:40 pm
- Mets de Nueva York vs Marineros de Seattle | 3:40 pm
- Padres de San Diego vs Phillies de Filadelfia | 6:40 pm
- Orioles de Baltimore vs Medias Rojas de Boston | 6:45 pm
- Guardianes de Cleveland vs Yankees de Nueva York | 7:05 pm
- Reales de Kansas City vs Rojos de Cincinnati | 7:10 pm
- Azulejos de Toronto vs Bravos de Atlanta | 7:15 pm
- Gigantes de San Francisco vs Cerveceros de Milwaukee | 7:40 pm
- Rangers de Texas vs Cardenales de San Luis | 7:45 pm
- Atléticos vs Cachorros de Chicago | 8:05 pm
- Piratas de Pittsburgh vs Astros de Houston | 8:10 pm
- Rockies de Colorado vs Angelinos de Los Ángeles | 9:38 pm
- Dodgers de Los Ángeles vs D-backs de Arizona | 9:40 pm