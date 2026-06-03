MLB: ¡Mejor que Ohtani! Cristopher Sánchez se encamina al Cy Young con insólita marca

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Cristopher Sánchez es posiblemente el lanzador más dominante en la actualidad de las Grandes Ligas. El serpentinero de Philadelphia Phillies se premiado como ganador al Pitcher del Mes de mayo en la Liga Nacional, consolidando sus números como fuerte candidato al Cy Young.

El serpentinero continúa protagonizando una de las rachas más impresionantes de la temporada. Durante sus últimas 44.2 entradas consecutivas sin permitir carreras, ha dominado por completo a los bateadores rivales, acumulando 52 ponches y permitiendo apenas 26 imparables.

La estadística refleja el nivel de control y efectividad que ha mostrado Sánchez en el montículo, ya que registra exactamente el doble de ponches que hits recibidos durante este período. Su capacidad para limitar el contacto y evitar anotaciones lo ha convertido en una de las piezas más confiables de la rotación y en uno de los lanzadores más difíciles de descifrar en las Grandes Ligas.

Cristopher Sánchez rumbo al Cy Young de la Liga Nacional

Aunque cuenta con una presentación intratable de Shohei Ohtani en el morrito, el quisqueyano está demostrando que su estelar actuación en 2025 no fue casualidad y mantiene ese dominio absoluto en la vigente campaña, donde colecciona recurso para aspirar a su primer Cy Young en MLB.

En lo que va temporada, Sánchez presenta récord de seis victorias y dos reveses, WHIP de 1.12, 95 ponches y una efectividad de 1.47 en 12 aperturas. Su impecable desempeño en el morrito quedó reflejado en mayo, la cual terminó con marca de 4-0, 45 abanicados y ERA perfecta de 0.00 en 39 entradas de labor.