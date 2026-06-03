MLB: ¡Imparable! Luis Arráez acecha liderato a punta de extrabases con San Francisco

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Luis Arráez sigue consolidándose como una de las principales figuras con San Francisco Giants en la presente temporada de las Grandes Ligas. El pelotero venezolano destacó con otra presentación sobresaliente en el revés de su equipo (8x3) sobre Milwaukee Brewers, en la jornada de este miércoles 3 de junio.

"La Regadera" selló un desempeño memorable con el madero al conectar un doble y un triple, demostrando una vez más su capacidad para producir extrabases y mantenerse entre los bateadores más consistentes de Las Mayores. El segunda base sigue siendo una pieza clave en la ofensiva de su equipo gracias a su habilidad para poner la pelota en juego y generar oportunidades de anotación.

Además, Arráez continúa destacándose entre los mejores bateadores de la temporada. Con cuatro triples, solo es superado por Corbin Carroll, quien lidera ese departamento con ocho. También presume un sólido promedio de bateo de .323, ubicándose entre los mejores en la Gran Carpa, únicamente por detrás de Otto Lopez (.335) y Brandon Marsh (.332).

Luis Arráez persigue lideratos en MLB 2026

Aunque colectivamente no ha tenido los resultados deseados en la vigente campaña, ocupando el último peldaño de la División Oeste de la Liga Nacional, Arráez se ha mantenido produciendo en la primera mitad de la ronda regular. Además de eso, el venezolano ha mostrado una actuación sobresaliente como segunda base en la franquicia de la Bahía, mejorando notablemente esa faceta a comparación a pasadas entregas.

En lo que va de campaña, el camarero aspira a su cuarto título de bateo con promedio al bate de .323, cuatro triples, dos jonrones, 73 hits, 23 remolcadas, 30 anotadas, ..365 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .799 en 58 partidos.