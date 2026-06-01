MLB: Juan Soto iguala marca de hace 20 años de leyenda de Mets

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Juan Soto no es solo el pelotero mejor pagado en la historia de Grandes Ligas. También es una de las máximas figuras del juego con un ritmo ofensivo imparable. Su última actuación lo coloca junto a una de las máximas leyendas en la historia de Mets de Nueva York.

Soto en la victoria 10-1 de Mets sobre Marlins de Miami registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 4 impulsadas, 1 ponche. Con ese cuadrangular alcanzó los 10 jonrones en mayo, pero además, registró 5 bases robadas, marca que no se veía en Liga Nacional desde 2006.

En aquel momento los peloteros: Carlos Beltrán (Mets) y Alfonso Soriano (Nacionales) lo hicieron para instaurar una marca. Luego de dos décadas, el pelotero dominicano mejor pagado de la liga igualó a la leyenda boricua que dicho sea de paso, es Salón de la Fama con Mets.

Juan Soto: empieza a contagiar la ofensiva de Mets de Nueva York

Juan Soto durante el mes de mayo transformó por completo el ataque de Mets de Nueva York. Con una producción de 27 hits y 20 carreras anotadas, el dominicano se consolidó como el motor principal del equipo. Lo que permitió al equipo alcanzar el registro de 16-12 en el mes.

Su impacto estadístico resultó determinante: 10 cuadrangulares y 21 carreras impulsadas en ese tiempo. Esta capacidad para producir en momentos cruciales no solo elevó su promedio individual, sino que contagió al resto del lineup, mejorando drásticamente su eficiencia.

Gracias a esta situación el equipo logró salir del sótano de la División Este de Liga Nacional. Aún les queda mucho camino por recorrer para alcanzar la postemporada (incluso mediante comodín), pero lo bueno es que despertaron ofensivamente y se les ve sólidos para una racha.

Números de Juan Soto con Mets en 2026

Juan Soto está cargando con la ofensiva de Mets de Nueva York en 2026. Lo hizo igual el año pasado, pero con muy pocos resultados positivos. Sin embargo, en esta campaña el equipo se ha contagiado de su ritmo bateador y eso es positivo para la dinámica del clubhouse.

Números de Soto en 2026:

- 42 juegos, 254 turnos, 27 anotadas, 47 hits, 4 dobles, 1 triple, 13 jonrones, 29 impulsadas, 24 boletos, 26 ponches, 5 bases robadas, .305 PRO, .397 OBP, .597 SLG, .994 OPS