MLB: Estos son los mejores jugadores del mes de mayo en las Grandes Ligas

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Las Grandes Ligas dieron a conocer este martes a los ganadores de los premios al Jugador del Mes y Lanzador del Mes correspondientes a mayo de la temporada 2026, reconociendo a cuatro peloteros que brillaron con actuaciones sobresalientes en ambas ligas.

En la Liga Americana, el galardón al Jugador del Mes fue para el inicialista de los Atléticos, Nick Kurtz. El joven bateador tuvo un mes extraordinario al registrar promedio de .333, porcentaje de embasado y slugging combinados (OPS) de 1.025, además de conectar cinco cuadrangulares y remolcar 26 carreras. Su producción ofensiva fue clave para mantener a su equipo competitivo durante el segundo mes completo de campaña.

Por su parte, en la Liga Nacional, el reconocimiento recayó en JJ Bleday, jardinero de los Rojos de Cincinnati. Bleday cerró mayo con promedio de .301, OPS de 1.018, ocho jonrones y 25 carreras impulsadas, números que lo consolidaron como uno de los bateadores más productivos del circuito.

Los mejores brazos de mayo:

Entre los lanzadores, el premio al Lanzador del Mes de la Liga Americana fue otorgado a Spencer Arrighetti, de los Astros de Houston. El derecho compiló récord de 4-1, efectividad de 0.93 y 22 ponches en 29 entradas de labor durante mayo, consolidándose como una de las principales figuras del pitcheo en el joven campeonato.

Mientras tanto, en la Liga Nacional, Cristopher Sánchez, de los Phillies de Filadelfia, fue reconocido tras completar un mes impecable. El zurdo dejó marca de 4-0 con efectividad perfecta de 0.00, trabajando 39 innings y acumulando 45 ponches, cifras que lo colocaron entre los lanzadores más dominantes de todo el béisbol.

Estos reconocimientos reflejan el impacto que Kurtz, Bleday, Arrighetti y Sánchez tuvieron durante mayo, convirtiéndose en protagonistas de una temporada 2026 que continúa ofreciendo actuaciones de alto nivel en las Grandes Ligas.