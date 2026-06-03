MLB: Shohei Ohtani y su temible amenaza obliga a medidas desesperadas

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Shohei Ohtani es uno de los peloteros más temibles de Grandes Ligas en la actualidad. El japonés a lo largo de su carrera se ha convertido en una máquina para generar daño ofensivamente. En ese contexto, D-backs temieron lo peor y tomaron una medida desespera en su último duelo.

Ohtani en la victoria 6-5 de Dodgers de Los Ángeles contra Arizona registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 doble, 1 triple, 2 impulsadas, 1 boleto, 1 boleto intencional, 1 ponche. Con ese boleto intencional los rivales rompieron una racha de 26 juegos sin otorgárselo al japonés.

El miedo de D-backs a un batazo de Shohei estuvo justificada: en su primer turno dio doble, en su segundo turno tuvo un triple; en su tercer turno salio con un roletazo y en el cuarto con hombre en tercera le dieron el boleto intencional para evitar un mal mayor, aunque no funcionó.

Shohei Ohtani: ¿Cuántos boletos intencionales tiene el japonés en Grandes Ligas?

Tomando en cuenta el peligro que representa Shohei Ohtani en el plato no ha recibido muchas bases por bolas intencionales. De hecho, en su carrera solo registra 95 en 1093 juegos de Grandes Ligas. Esto representa en 162 juegos de una temporada un total de 14 boletos intencionales.

Si bien el peligro de Ohtani es latente en cada turno, ha recibido pocos boletos intencionales. En lo que va de temporada registra 7 y lo máximo que ha recibido en su carrera son 21 en la temporada 2023. Además, solo en tres ocasiones llegó a 20+ bases por bolas intencionales en MLB.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

Shohei Ohtani está desarrollando una gran temporada 2026 en Grandes Ligas. Sin embargo, hay un matiz importante: ofensivamente se ve un poco más terrenal de lo normal; aunque con su pitcheo está en modo estelar, mostrando rendimiento de un autentico Cy Young.

Números de Ohtani en 2026:

- Pitcheo: 9 J, 5-2, 0.82 ERA, 55.0 EL, 28 H, 5 CL, 2 HR, 17 BB, 61 SO, 0.82 WHIP

- Ofensivo: 60 J, 215 TB, 40 CA, 63 H, 14 2B, 2 3B, 10 HR, 33 CI, 40 BB, 59 SO, .293 PRO