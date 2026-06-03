Omar Vizquel es anunciado como parte del staff técnico de este equipo puertorriqueño

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La carrera de Omar Vizquel como coach sumará un nuevo capítulo durante este año. Y es que de manera oficial fue anunciado por parte de Senadores de San Juan para la venidera temporada 2026-2027 de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) de Puerto Rico.

Vizquel ante un nuevo e importante reto

La propia organización se encargó de darle la bienvenida por medio de sus redes sociales en la tarde de este miércoles. Su rol será como coach asistente, y desde ya ha elevado las expectativas de los fanáticos del equipo para el próximo torneo.

"Su incorporación representa una valiosa adición a nuestro cuerpo técnico y fortalece el compromiso de la organización con el desarrollo de nuestros jugadores y la construcción de un equipo competitivo", señala parte del comunicado del elenco de San Juan.

Recordemos que Omar Vizquel viene de quedar subcampeón como manager de Gigantes de Rivas en la liga de Nicaragua, la cual si bien no tiene tanto impacto en el Caribe sin duda le sirvió para sumar experiencia como dirigente y elevar aun más su nombre.

Por su parte, cabe mencionar que Senadores de San Juan finalizó en el último lugar de la clasificación en la zafra 2025-2026, con récord de 12 victorias y 28 derrotas. Ahora, con la adición del venezolano, esperan mejorar notablemente todos los puntos débiles que les pasaron factura a lo largo del pasado campeonato.