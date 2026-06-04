Víctor Bericoto se estrena como jonronero en la MLB con este magnífico batazo

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A pesar del lento inicio con el madero de Víctor Bericoto con los Gigantes de San Francisco, en la jornada de este miércoles finalmente pudo celebrar su primer cuadrangular en la MLB gracias a un magnífico swing. Esto sucedió en el American Family Field, hogar de los Cerveceros de Milwaukee.

Histórico batazo de Bericoto

El encuentro que se estaba caracterizando por un intenso duelo de pitcheo, al final sufrió su primera modificación en la pizarra gracias al venezolano a la altura del quinto episodio. Allí, ante los envíos del zurdo Robert Gasser, logró pescar un lanzamiento afuera para llevarlo a la parte más lejana del jardín derecho, a unos 385 pies de distancia.

Vale mencionar que le tomó 11 turnos a Víctor Bericoto sumar su primer cuadrangular en las Grandes Ligas. Además, también se trató de su primera carrera impulsada y la primera anotada con el uniforme de los Gigantes. Por ahora batea para .250 de promedio producto de tres imparables en 12 apariciones en el plato.

Como dato adicional, el maracayero se convirtió en el pelotero venezolano número 243 que dispara al menos un jonrón en el Big Show.