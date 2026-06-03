MLB: Gleyber Torres vuelve a brillar y está en modo "Clásico Mundial"

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Luego de perderse un mes entero por lesión, Gleyber Torres regresó este pasado 2 de junio a la acción con los Tigres de Detroit, y lo hizo a lo grande, al conectar un cuadrangular ante los Rays de Tampa Bay. Un día después, este miércoles 3 de junio, el caraqueño volvió a hacer de las suyas, para demostrar que está más sano que nunca.

El segunda base venezolano volvió a castigar a los Rays de Tampa Bay, esta vez al conectar nada más y nada menos que tres inatrapables en cinco turnos al bate, siendo uno de ellos un extrabase (doble). Además, el jugador de los Tigres de Detroit anotó en las tres veces en las que logró embasarse, por lo que no solo está fino con el madero, sino que además llegó siendo clave para que su equipo barriera a los Rays.

Gleyber Torres en modo "Clásico Mundial"

Tal y como lo hizo en el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, Gleyber Torres ha sido una bendición total para los Tigres de Detroit en estos dos compromisos, gracias a su enorme desempeño con el madero, que lo llevó a sonar tres inatrapables en el duelo de este miércoles 3 de junio.

El caraqueño no esperó para empezar a mostrar su talento. En el primer turno de todo el juego, el segunda base conectó un doble hacia el jardín izquierdo, para montar una amenaza tempranera que culminó en una anotación en sus pies.

Luego de fallar en su segundo turno, Gleyber Torres volvió a la carga en el cuarto inning, para conectar un sencillo. En el sexto episodio Torres falló de nuevo, pero en el noveno cerró con broche de oro con un infield hit, para así subir sus promedios del año a .272 de average, .396 de OBP y .764 de OPS, números más que buenos para un toletero que viene superando problemas físicos.