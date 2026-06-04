MLB: Luis Arráez, el zurdo que seduce a Diamondbacks de Arizona

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez está teniendo una gran temporada durante este 2026 de Grandes Ligas. El jugador de Gigantes de San Francisco está siendo muy bien valorado antes de la fecha límite de cambios. De hecho, Diamondbacks de Arizona está muy interesado en contar con el venezolano.

D-backs necesita fortalecer la primera base y su rol de bateador designado antes de la fecha límite de cambio en 2026. En ese contexto, Arráez entraría en escena, ya que Gigantes no pasa por su mejor estado de forma con 16.0 juegos de diferencia en la división y 9.0 en el comodín.

Esta pésima situación puede llevar a San Francisco a ser un equipo vendedor. El venezolano no es la única opción para el cambio, sin embargo, Luis con: .322 de PRO, 74 hits y 30 anotadas, pueden ser determinantes para que la organización de Arizona se decante por él.

Luis Arráez y su gran estado de forma en junio 2026

Luis Arráez ha iniciado el mes de junio con una consistencia notable, demostrando que es de los bateadores más peligrosos de Grandes Ligas. En apenas tres encuentros disputados contra Milwaukee, el venezolano ha conectado 4 imparables en 12 turnos para .333 de PRO.

Arráez ha capitalizado las oportunidades de ataque, mostrando una versatilidad que le permite ser determinante tanto con imparables de rutina como extrabases. El venezolano no se caracteriza por dar cuadrangulares, pero si de ser decisivo para alcanzar las bases.

Su rendimiento actual es precisamente la razón principal por la que Diamondbacks de Arizona han fijado su atención en él. Considerando su gran estado de forma, el venezolano sería el refuerzo ideal para consolidar su lineup y pelear por un lugar en la postemporada 2026.

Números de Luis Arráez con Gigantes en 2026

Luis Arráez es de las grandes figuras de la temporada 2026 en Las Mayores. El pelotero venezolano se mantiene en su línea, produciendo y bateando a su ritmo. De hecho, es uno de los mejores de la actualidad con un promedio de .322 y .794 de OPS.

Números de Arráez en 2026:

- 59 juegos, 230 turnos, 30 anotadas, 74 hits, 11 dobles, 4 triples, 2 jonrones, 23 impulsadas, 15 boletos, 11 ponches, 5 bases robadas, .322 PRO, .364 OBP, .430 SLG, .794 OPS