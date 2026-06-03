MLB: Luis Arráez es uno de los mejores bateadores en el último año

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La capacidad de conectar imparables con una consistencia extraordinaria sigue distinguiendo a Luis Arráez en las Grandes Ligas y no debe sorprender. El venezolano vuelve a figurar entre los nombres más destacados de la MLB al formar parte de un selecto grupo de apenas tres jugadores que han mantenido un promedio de bateo de .300 o superior durante el último año calendario.

En una era en la que el poder y los cuadrangulares suelen acaparar la atención a diario, “La Regadera” continúa demostrando que el contacto sigue siendo un arma de enorme valor. Su habilidad para poner la pelota en juego y encontrar espacios en la defensa rival lo mantiene entre los bateadores más difíciles de dominar en todo el circuito.

Luis Arráez - MLB

El pelotero de 29 años comparte esta exclusiva lista con Yandy Díaz y Brandon Marsh, dos jugadores que también han mostrado una notable regularidad ofensiva. Sin embargo, la presencia de Arráez en este grupo no sorprende a quienes han seguido de cerca su carrera, marcada por una disciplina excepcional en el plato y una capacidad única para producir hits de manera constante.

A lo largo de los últimos años, Arráez se ha consolidado como uno de los mejores bateadores de promedio en las Grandes Ligas. Su enfoque no depende exclusivamente de la fuerza, sino de una combinación de visión, control del bate y lectura de los lanzamientos que pocos jugadores poseen actualmente.

Mientras muchos bateadores atraviesan altibajos durante una temporada, el venezolano ha logrado mantener una producción estable que lo mantiene entre los mejores del negocio. Estar entre los únicos tres jugadores con promedio de .300 o más en el último año calendario es una prueba contundente de su nivel.

Finalmente, con este nuevo reconocimiento estadístico, Luis Arráez reafirma su estatus como uno de los bateadores más puros de la actualidad y su nombre seguirá en la conversación para pelear por los grandes premios individuales.