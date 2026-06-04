MLB: Willson Contreras vive el mejor momento ofensivo de su carrera

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La llegada de Willson Contreras a los Medias Rojas de Boston ha sido uno de los grandes aciertos de la temporada. El primera base venezolano ha estado simplemente encendido con el madero desde su llegada a la organización, y aunque los resultados colectivos no han sido los esperados, ha hecho todo lo posible para darle un giro de 180 grados a la situación.

El criollo no ha titubeado a la hora de echarse la ofensiva patirroja a los hombros, con números realmente sensacionales desde su llegada. Además, desde el inicio de mayo se puede decir con total seguridad que vive el mejor momento ofensivo de toda su carrera, con actuaciones que lo ubican entre los mejores bateadores de todo el beisbol en este momento.

El momento de Willson Contreras

Lo que vivió y produjo Willson Contreras durante el mes de mayo no fue cuento. El inicialista se mantuvo como el bateador más consistente de su equipo, al batear para .315 de average durante todo el mes, con un OPS de .922. Además, sonó cuatro vuelacercas y produjo 13 carreras, todo en 89 turnos al bate.

Por si fuera poco, el criollo ha iniciado junio con tres inatrapables en siete turnos, para dejar su promedio de la temporada en .291. También acumula .390 de OBP y un OPS fantástico de .902.

Cabe acotar que, con su promedio de .291, Willson Contreras se metió en el top 10 de los mejores promedios al bate de la Liga Americana, ocupando la octava casilla en este lstado, en donde se codea de cerca con nombres de la talla de Vladimir Guerrero Jr. o Ben Rice. Sin duda, un presente para celebrar.