Braves y Dodgers imponen su ley como los únicos con 40 victorias en la MLB

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La campaña 2026 de las Grandes Ligas ha entrado en su segundo tercio de competencia, y mientras la paridad dicta el destino de la mayoría de las divisiones, en la cima del negocio se ha establecido una aristocracia implacable. Los Atlanta Braves y los Los Angeles Dodgers sostienen un pulso encarnizado que no solo los coloca como los máximos favoritos a la Serie Mundial, sino como los únicos dos equipos en todo el béisbol que han logrado alcanzar la emblemática meseta de los 40 triunfos.

El ritmo demoledor de ambas novenas es el reflejo de dos proyectos estructurados para avasallar. Los Braves comandan el panorama general con una impresionante foja de 42 victorias y 20 derrotas, acechados muy de cerca por el transatlántico californiano, que no le pierde pisada con un récord de 40 triunfos y 22 descalabros. Para encontrar al perseguidor más cercano en el resto de las Mayores hay que bajar la mirada varios escalones, lo que demuestra la brecha de calidad que estos dos conjuntos han cavado respecto a sus rivales.

La paridad entre estos dos pesos pesados se vuelve casi inverosímil al desglosar los libros de contabilidad ofensiva. La diferencia en la producción de carreras entre el viejo oeste y el este de la Liga Nacional es de un margen microscópico: los Dodgers han llevado al plato a 328 corredores, superando por apenas una carrera a la implacable artillería de los Braves, que registra 327 anotaciones.

Donde el conjunto de Los Ángeles saca una ligera ventaja competitiva es en la efectividad de su pitcheo y la solvencia defensiva. La tropa dirigida por Dave Roberts encabeza a toda la Gran Carpa con un diferencial de carreras de +134, una cifra astronómica que evidencia su capacidad para aplastar rivales. Atlanta, sin quedarse atrás, se ubica como el segundo mejor del negocio en este departamento con un sólido +114.

Este dominio estadístico conjunto vaticina una batalla encarnizada de cara a la postemporada. Con rotaciones abridoras dominantes y alineaciones que representan una pesadilla diaria para los lanzadores contrarios, Braves y Dodgers han transformado la temporada regular en una carrera de resistencia para ver quién llega con el estatus de rey absoluto al mes de octubre. Por ahora, el béisbol de las Mayores tiene dos dueños y sus sedes están en Atlanta y Los Ángeles.