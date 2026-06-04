MLB: Cristopher Sánchez deja muy atrás a Shohei Ohtani en este ranking

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Cristopher Sánchez ha tomado por asalto la cima del Power Ranking de Pitcheo presentado este 4 de junio de 2026. El dominicano se consolida como el brazo más dominante de Grandes Ligas. Su ascenso está dejando muy atrás el brutal rendimiento de Shohei Ohtani.

El lanzador dominicano de Phillies ocupa el escalón más alto del Ranking; mientras la figura de Ohtani que ha registrado números impresionantes aparece situada en la cuarta posición de este listado. Esta diferencia de tres puestos refleja el excelente momento de Sánchez.

Este ranking es un reflejo fiel de la competitividad actual en Las Mayores, donde nombres como Jacob Misiorowski y Cam Schlittler también han logrado posicionarse por encima del japonés. Para los aficionados, ver a Cristopher liderando esta lista es una prueba clara de su impacto en 2026.

Top 10 Power Ranking de lanzadores

El más reciente Power Rankings de Lanzadores de la temporada 2026 ha revelado un cambio significativo en la jerarquía del montículo, destacando a Cristopher Sánchez en la cima. Su dominio desde el inicio de la campaña ha sido incuestionable con un gran rendimiento.

Sánchez no solo lo posiciona como el líder indiscutible de este top 10, sino que lo perfila como el principal candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional. Su capacidad para controlar los encuentros y mantener su nivel está siendo superlativo, tomando en cuenta cada rival.

Top 10 Power Ranking de pitcheo:

Cristopher Sánchez - Phillies Jacob Misiorowski - Cerveceros Cam Schlittler - Yankees Shohei Ohtani - Dodgers Chris Sale - Bravos Paul Skenes - Piratas Chase Burns - Rojos Gerrit Cole - Yankees Kyle Harrison - Cerveceros Davis Martin - Medias Blancas

Números de Cristopher Sánchez con Phillies en 2026

Cristopher Sánchez no es solo el mejor lanzador de Grandes Ligas en la actualidad. También es un pelotero que se está convirtiendo en pieza clave para ver a Phillies de Philadelphia en la postemporada. Aún queda un largo camino, pero todo se está combinando para el objetivo.

Números de Sánchez en 2026:

- 13 juegos, 13 aperturas, 7-2, 1.46 ERA, 86.1 entradas, 77 hits, 14 carreras limpias, 3 jonrones, 17 boletos, 103 ponches, 1.09 WHIP