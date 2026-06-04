MLB: Shohei Ohtani es el mejor bateador del último mes en esta estadística

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El nombre de Shohei Ohtani vuelve a destacar entre las principales historias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El astro japonés atraviesa un tramo sobresaliente con el bate y los números reflejan el impacto que está teniendo en la ofensiva de los Dodgers durante las últimas semanas.

Las estadísticas más recientes muestran que Ohtani posee el mejor OPS de toda la Major League Baseball en los últimos 30 días. Este indicador, considerado uno de los más completos para evaluar el rendimiento ofensivo de un jugador, combina la capacidad de embasarse con la producción de poder.

Shohei Ohtani - MLB

El liderazgo de Ohtani en esta clasificación no es producto de una simple racha pasajera. Su presencia en la caja de bateo ha sido una amenaza constante para los lanzadores rivales, gracias a una combinación de disciplina, contacto y poder que pocos jugadores pueden igualar en la actualidad.

Aunque Nick Kurtz ocupa el segundo lugar y Joc Pederson completa el podio, la distancia generada por Ohtani en términos de impacto ofensivo reafirma el extraordinario nivel que ha mostrado durante gran parte de la campaña. Su capacidad para responder en momentos importantes ha sido uno de los factores que más ha contribuido al éxito de Los Ángeles.

Finalmente, a medida que avanza la temporada, el rendimiento del japonés sigue fortaleciendo su candidatura para nuevamente estar entre los finalistas a los más grandes premios de la Major League Baseball.