MLB: Willson Contreras se consolida como el venezolano más jonronero de la temporada con otro tablazo

Suscríbete a nuestros canales

Los números no mienten en el beisbol, y justamente los números señalan que Willson Contreras es el mejor pelotero venezolano en lo que va de esta temporada 2026 de la MLB. Para muestra de otro ejemplo, su jornada de este jueves volvió a ser más que productiva.

Y es que el oriundo de Puerto Cabello ligó de 4-2 con jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada, solo que no fueron suficientes para evitar la derrota de las Medias Rojas de Boston por 8 a 2 ante los Orioles de Baltimore.

Su primer aporte en la pizarra sucedió en el sexto episodio, esto luego de disparar un sencillo hacia el jardín izquierdo que llevó hasta el home a Ceddanne Rafaela.

Ya con el juego más que definido en el noveno, Willson Contreras castigó al relevista Andrew Kittredge con un enorme batazo para desaparecer la bola por encima del Monstruo Verde, a una distancia de 403 pies y con una velocidad de salida de 100.2 mph.

Willson comanda a la tropa venezolana en jonrones

Con esta estupenda actuación sumó su juego multi-hit 14 de la zafra y el segundo consecutivo. Además, se consolida como el pelotero venezolano con más jonrones hasta la fecha con 12, muy por encima de Salvador Pérez (9), Wilyer Abreu (7), Ronald Acuña Jr. (7), Oswald Peraza (7) e Ildemaro Vargas (7).

Además, vale agregar que si mantiene este ritmo arrollador muy probablemente establecerá una nueva marca personal de cuadrangulares. Recordemos que su tope lo firmó en 2019 con 24.

Números de Willson Contreras en la temporada 2026 de la MLB