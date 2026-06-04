Luis Arráez no baja el ritmo: Así va la pelea por el título de bateo en la Liga Nacional

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Por tercera ocasión en esta temporada 2026, Luis Arráez hilvanó una racha de cinco encuentros con al menos un imparable, una situación a la que ya nos acostumbró. Pero eso no fue todo, pues en la cita de este jueves también duplicó para llegar 23 juegos multi-hit en la zafra.

La Regadera se activó nuevamente y ligó de 4-2 con doble, una carrera impulsada y una anotada en lo que terminó siendo la victoria de los Gigantes de San Francisco por 12 a 9 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

En el turno del primer capítulo pegó un sencillo hacia el jardín izquierdo, lo que le permitió minutos más tarde pisar el home gracias a un indiscutible de Bryce Eldridge. En el sexto conectó su tubey, pero fue en el séptimo cuando remolcó su rayita con un elevado de sacrificio.

Arráez, con la mira en el liderato de promedio

Solo un contrincante de Luis Arráez en el apartado de promedio tuvo acción este jueves: Brandon Marsh. En su caso, apenas disparó un sencillo en cuatro turnos durante la victoria de los Phillies de Filadelfia ante los Padres de San Diego.

Por su parte, cabe mencionar que Otto López y los Marlins de Miami contaron con jornada libre, por lo que su promedio no sufrió modificaciones y le permitió mantenerse en lo más alto.

Es así como La Regadera da otro gigantesco paso hacia el título de bateo de la Liga Nacional con .325 de promedio. Mientras López continúa con .336, Marsh bajó a .333. El top-5 lo completan Jung Hoo Lee (.322) y Troy Johnston (.320).