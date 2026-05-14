Lealtad en medio de la crisis: Freddy Peralta ignora los rumores de cambio en Nueva York

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La temporada 2026 ha comenzado como una auténtica pesadilla en el Citi Field. Los New York Mets llegan a la jornada de este miércoles hundidos en el sótano de su división y ostentando el peor registro de las Grandes Ligas, con apenas 17 victorias y 25 derrotas.

Ante este panorama sombrío, el escepticismo rodea la gestión del manager Carlos Mendoza. En los pasillos de la MLB ya se da por hecho que el equipo levantará la bandera blanca mucho antes de la fecha límite de cambios, convirtiéndose en "vendedores" para rescatar prospectos. En el centro de todas las especulaciones aparece un nombre clave: el dominicano Freddy Peralta.

Un as que no quiere hacer las maletas

Peralta, quien llegó a Queens el pasado enero tras un canje con Milwaukee, se ha convertido rápidamente en el pilar de la rotación. A pesar de que su nombre encabeza las listas de deseos de varios contendientes, el derecho de 29 años prefiere bloquear el ruido exterior.

Aunque se encuentra en su último año de contrato y aún no ha recibido una oferta de extensión por parte de la directiva neoyorquina, su deseo de permanecer en el equipo es inquebrantable.

"En realidad, no he pensado en eso, porque tengo esperanza y fe de que nosotros podemos lograr mucho con el equipo que tenemos", confesó Peralta a la prensa. "Confío en los muchachos y en mí mismo; creemos que podemos voltear esta situación".

Radiografía de un 2026 sólido en lo individual

Mientras el equipo naufraga, Peralta está cumpliendo con su parte del trato. En lo que va de su primera campaña con los Mets, el dominicano registra una efectividad de 3.12 en ocho aperturas. Aunque su récord de 2-3 no refleja su dominio, sus 43 ponches en 43.1 entradas demuestran que su capacidad de abanicar bateadores sigue intacta.

A nivel histórico, Peralta está construyendo una carrera envidiable. Con una efectividad de por vida de 3.57 y 72 victorias, se ha consolidado como uno de los lanzadores más consistentes de la década, acumulando tres temporadas consecutivas con al menos 200 ponches (2023-2025). Su techo lo alcanzó apenas el año pasado, cuando logró 17 triunfos con una brillante efectividad de 2.70.

El respaldo total de Carlos Mendoza

Para el cuerpo técnico, Peralta es mucho más que un brazo confiable. Carlos Mendoza no escatimó en elogios al referirse al impacto del quisqueyano, asegurando que ha superado todas las expectativas desde su llegada.

"Es un competidor nato, pero lo que hace en el clubhouse es igual de valioso", afirmó Mendoza. "La alegría y la vibra que trae son constantes. Es un trabajador incansable y una persona de gran calidad humana. Es exactamente el líder que nos dijeron que recibiríamos".

El reloj de la agencia libre

El futuro de Peralta es una moneda al aire debido a su situación contractual. Antes de ser traspasado a Nueva York, los Milwaukee Brewers ejercieron una opción de club para 2026, lo que puso fin a su acuerdo de cinco años y 15.5 millones de dólares firmado originalmente en 2020.

Sin conversaciones sobre una extensión en Queens, Peralta se encamina a la agencia libre por primera vez en su carrera al finalizar la presente zafra. Si los Mets no logran una racha ganadora en las próximas semanas, la gerencia se verá obligada a decidir: apostar por retenerlo a largo plazo o aprovechar su alto valor en el mercado antes de que pueda marcharse sin dejar nada a cambio.