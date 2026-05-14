Yasiel Puig: ¿Cerca de la prisión?

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El exjugador de los Dodgers de Los Ángeles,Yasiel Puig, enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera fuera de los terrenos. Tras ser hallado culpable de mentir a las autoridades federales, la parte acusadora ha formalizado su petición de condena, marcando un precedente en la severidad con la que se tratan los delitos de falso testimonio en investigaciones criminales.

El origen del conflicto legal

La situación jurídica de Puig se remonta a una investigación sobre una red de apuestas deportivas ilegales operada por Wayne Nix. En 2022, el pelotero fue citado como testigo para aportar información sobre el funcionamiento de esta estructura. Sin embargo, lo que comenzó como una entrevista informal terminó en una acusación formal por dos delitos graves: obstrucción de justicia y perjurio.

Durante el juicio, que se extendió por 12 días, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de audio donde el jugador admitía no haber cooperado con los investigadores. El jurado determinó que Puig mintió deliberadamente al negar su relación con intermediarios de apuestas, asegurando que solo los conocía por el beisbol.

La petición de la fiscalía y la multa económica

En un escrito presentado ante el Distrito Central de California, los fiscales federales solicitaron una pena de 18 meses de cárcel. A esta solicitud se suman tres años de libertad vigilada una vez cumplida la sentencia en prisión y el pago de una multa de 55.200 dólares.

Próximos pasos en la sentencia definitiva

A pesar de que los cargos que enfrenta podrían conllevar una pena máxima de hasta 15 años de prisión, la recomendación de la fiscalía se mantiene en el rango inferior de las directrices de sentencia. Tras la condena en febrero, los fiscales intentaron que Puig fuera puesto bajo custodia inmediata por riesgo de fuga, pero el juez permitió que permaneciera en libertad.

Actualmente, Yasiel Puig se encuentra activo en el beisbol profesional con los Toronto Maple Leafs de la liga canadiense. No obstante, su futuro inmediato dependerá de la decisión que tome el juez en la audiencia final programada para el próximo 26 de mayo en Los Ángeles, donde se determinará si el "Caballo Loco" deberá ingresar a un centro penitenciario federal o si se le otorgará el beneficio de la probatoria.