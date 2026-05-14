Alarma en Queens: Juan Soto abandona el juego tras fuerte golpe en el tobillo

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La estrella de los Mets de Nueva York, Juan Soto, tuvo que retirarse del encuentro de este martes tras sufrir las secuelas de un pelotazo. ¿Qué tan grave es la lesión del dominicano?

​La fanaticada de los Mets de Nueva York han quedado en vilo este miércoles tras la salida prematura de Juan Soto en el encuentro frente ante los Tigres de Detroit. Lo que comenzó como un incidente aparentemente manejable en la parte alta del tercer episodio, terminó forzando la salida del patrullero estrella en la séptima entrada, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico metropolitano.

​El incidente: Un foul que cambió el panorama

​Durante su turno al bate en el tercer inning, Soto conectó un batazo de foul que impactó directamente en la parte superior de su tobillo derecho. A pesar del evidente dolor inicial, el dominicano dio muestras de su característica tenacidad y permaneció en el juego. Incluso, llegó a tomar un turno adicional en la sexta entrada, lo que dio una falsa sensación de tranquilidad a los asistentes al estadio, pero luego el dominicano tuvo que salir del encuentro.

Juan Soto no pasa por su mejor momento ofensiva, ni los Mets en cuanto a su récord se refiere, pero volver a tener a fuera por lesión a una de sus figuras, es algo que sin duda puede seguir afectando en la producción del equipo.

Siguen llegando lesiones en los Mets

Todos los equipos sufren la ausencia de jugadores claves por lesiones, pero los Mets ya han pasado por esta situación en varios ocasiones en lo que va de temporada, y peor aún, varios jugadores con rol importante con molestias al mismo tiempo, hace dos días Francisco Álvarez también tuvo que abandonar el campo y se anunció una ausencia de seis a ocho semanas, sumándose también a Francisco Lindor que aún no regresa con el equipo.