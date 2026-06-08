"No fue fácil, no lo voy a negar": Carlos Narváez afronta con profesionalismo su nuevo rol en Boston

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La dinámica de las Grandes Ligas suele ser implacable, y el receptor venezolano Carlos Narváez lo está viviendo en carne propia. Tras consolidarse previamente como una pieza de gran valor defensivo para los Red Sox de Boston, el pelotero abordó públicamente por primera vez la dura realidad de haber cedido terreno en la titularidad de la receptoría patirroja ante el panorama actual del equipo.

En un encuentro con los medios de comunicación en el clubhouse, Narváez se mostró sumamente sincero sobre el impacto emocional de la decisión técnica, desnudando la frustración natural de un atleta competitivo, pero dejando claro que su enfoque sigue puesto en el éxito colectivo.

La transición al banco de reservas no entraba en los planes del careta de 27 años, quien se ha ganado el respeto de la organización de Massachusetts por su excelente guante y su capacidad para manejar al cuerpo de lanzadores. Al ser cuestionado sobre cómo ha procesado la situación actual dentro del roster, el oriundo de Maracay no ocultó sus sentimientos.

Sus palabras reflejan el reto que enfrentan los peloteros cuando la fuerte competencia interna y las rachas ofensivas obligan al mánager a mover las piezas en el lineup diario.

Pasar la página con mentalidad de equipo

Lejos de adoptar una postura de reclamo, Narváez optó por el camino de la resiliencia. El béisbol de la Gran Carpa castiga a quienes se quedan anclados en las quejas, y el venezolano parece entender a la perfección que su valor para los Red Sox radica en estar completamente preparado para cuando su nombre vuelva a ser llamado a la acción defensiva.

La campaña es larga y los baches de rendimiento o las necesidades tácticas suelen reconfigurar los lineups de la noche a la mañana. Con su declaración, Carlos Narváez no solo demostró la madurez que se necesita para jugar en una plaza tan exigente como Boston, sino que envió un mensaje contundente a su dugout: el profesionalismo y el equipo están por encima de cualquier deseo individual.