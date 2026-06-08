MLB: El ajuste de Jackson Chourio que lo han convertido en un bateador exitoso en 2026

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Previo a la jornada de este domingo 7 de junio, Jackson Chourio afrontó un desafío de ser agresivo en el plato con Milwaukee Brewers en función como primer bate ante Colorado Rockies. El jardinero no solo bateó en el primer pitcheo, sino que finalizó con tres imparables para participar en la victoria de su equipo (12x4) desde el Coors Field.

El pelotero venezolano demostró una enorme confianza antes del partido al asegurarle al manager Pat Murphy que haría swing al primer lanzamiento que viera y conectaría un hit, de acuerdo con el reporte de Curt Hogg. El joven patrullero cumplió su palabra de inmediato, iniciando una jornada ofensiva perfecta que llamó la atención dentro y fuera del terreno de juego.

Lo más impresionante es que Chourio solo había visto tres lanzamientos y ya había producido tres imparables: un sencillo y dos dobles. La actuación refleja el gran momento que atraviesa el jardinero de los Milwaukee Brewers, quien sigue consolidándose como una de las jóvenes estrellas más prometedoras de las Grandes Ligas gracias a su agresividad en el plato y su extraordinaria capacidad para hacer contacto.

Jackson Chourio cumple su palabra con tres tablazos

Las tres conexiones del marabino llegó en la primera entrada sonando un sencillo ante una recta de 90 millas por hora de Kyle Freeland, luego apareció en la parte alta del tercer capítulo con su décimo doblete de la temproada frente a una curva de nudillos, mientras que, repitió la dosis con otro tubey en el quinto episodio ante el mismo abridor de Colorado.

Chourio cerró su producción ligando de 6-3 con par de dobles. Con esa gran participación en el plato, la estrella de Milwaukee elevó sus estadísticas a .293 de average, cuatro jonrones, 16 remolcadas, 19 anotadas, 36 hits, .351 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .831 en 123 turnos.