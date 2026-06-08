MLB: Sebastián Rivero hace historia con una jornada inusual para un receptor

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Todas las miradas de esta jornada del domingo en la MLB cayeron sobre Sebastián Rivero, quien de manera inesperada logró una de esas hazañas poco vistas en el beisbol de las Grandes Ligas. Esto sucedió durante la victoria de los Angelinos de Los Ángeles por 13 a 5 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

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Y es que sin duda vivió el día de su vida luego de ligar de 5-5 con un doble, una carrera anotada y seis impulsadas. Vale mencionar que, previo a este duelo, apenas contaba con seis indiscutibles en 45 turnos luego de ser ascendido al primer equipo el pasado 26 de abril.

Su fiesta de batazos comenzó en la segunda entrada con las bases llenas. Allí disparó un sencillo al jardín central para romper el empate a cero con dos remolcadas. Luego, en el cuarto tuvo una situación muy similar, solo que con dos compañeros en posición anotadora que al final pisaron el home tras un hit a la pradera derecha.

Sebastián Rivero volvió a la carga en el séptimo, esta vez impulsando a Nick Madrigal desde la intermedia para la novena rayita de los Angelinos. Ya para cerrar, en el noveno inning remató su faena con un doble hacia el jardín izquierdo que remolcó a José Siri con la carrera que dejó cifras definitivas.

Gracias a esta actuación, el maracayero se unió a un club exclusivo como el sexto receptor que protagoniza una jornada de cinco imparables y seis (o más) impulsadas. Previo a él lo lograron Yasmani Grandal (2016), Russell Martin (2011), Joe Mauer (2010), Víctor Martínez (2004) y Ernie Lombardi (1934).

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